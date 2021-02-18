В мае вступит в силу закон о ЖКХ. Он регулирует цены на услуги и обслуживание внутридомовых систем. О его последствиях рассказывает журналистка Катерина Котенкова для Знай.ua.

Не обязательно будет выбирать модель договорных отношений с монополистом, по умолчанию применяется публичный индивидуальный договор. Если жители захотят другую модель — нужны сборы и протокол.

Также 4 платежи с одной услуги меняются на 2 — собственно, услуга, куда входит установка счетчика, и абонентское обслуживание, куда включается обслуживание прибора учета.

Кроме того, появится новая жилая услуга — по управлению многоквартирным домом. До 1 мая органы местного самоуправления обязаны провести конкурсы по назначению управляющих многоквартирных домов, в которых по состоянию на 1 января текущего года не создано ОСББ и совладельцами не принято решение о форме управления домом.

Цена такой услуги будет определяться конкурсным предложением победителя, определенного органом местного самоуправления. Она будет включать в себя: плату за жилищную услугу (на содержание дома и придомовой территории, лифтов, покупку электроэнергии для содержания дома, текущий ремонт дома); вознаграждение управляющему.

Появятся и новые коммунальные услуги: услуга поставки тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения, водоотведения, обращения с бытовыми отходами. Плата по договору на предоставление каждой коммунальной услуги (кроме газа и электроэнергии) состоит из плат за: абонентское обслуживание; саму услугу; техническое обслуживание и текущий ремонт внутридомовых систем.

Обслуживание и замена узлов коммерческого учета (общедомовых и индивидуальных счетчиков) также осуществляется за счет средств потребителей.

«Простыми словами, появится куча различных платежей. Поэтому понятно, почему президент не подписывает этот закон. Но рано или поздно подпишет, и когда все это вступит в силу — платежей людям прибавится», - констатирует Катерина Котенкова.

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