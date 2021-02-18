В новом выпуске своего блога на YouTube, Юрий Атаманюк рассказал о поездке Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты и о подписании меморандума.

«Сразу скажу, что поездка в ОАЕ – это правильное решение, и я не раз говорил, что Украине необходимы и другие кредиторы. Важно не забывать, что существуют и иные источники финансирования, помимо Америки и Евросоюза, с которыми мы сотрудничаем. В мире есть еще Китай и страны Персидского Залива», - считает Атаманюк.

По словам экономиста, Украина работает не на партнерских условиях, а на условиях деиндустриализации. Мы для них – свободный рынок, источник сырья и трудовых мигрантов, а если посмотреть под другим углом – рынок сбыта готовой продукции без права альтернативного доступа наших товаров на их рынки.

«Опять-таки, почему мы поехали избирательно? Я считаю, правильным был бы вояж по самым богатым точкам Персидского залива, то есть Эр-Рияд, Кувейт, ОАЕ и т.д. Избирательность в данном случае – не помощник, но всё-таки это лучше, чем нечего. В случае с ОАЕ, озвучивается вопрос о миллиардном объёме инвестиций в агропромышленный сектор, но нужно смотреть, что это за миллиард, и обратить внимание, каким образом он будет вкладываться», - рассуждает эксперт.

Атаманюк считает, нам необходимо добиваться, чтобы ОАЕ покупали сельскохозяйственную продукцию на территории Украины, перерабатывали ее также на территории Украины, построив за свои деньги соответствующие производственные мощности, и вывозили уже готовую продукцию.

«Пускай превращают на нашей территории зерно в комбикорм, строят фермы, выращивают скот. К этому и нужно стремиться, и с этого нужно было начинать еще в 2019 году, а не в 2021», - подвел итоги Юрий Атаманюк.

Напоминаем, ранее Politeka приводила слова Атаманюка о том, что любое решение по премьеру имеет минусы для власти.

Кроме того, ранее Атаманюк заявил, что долг по тарифам за зиму вырос на 20 млрд грн.