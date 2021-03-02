Насколько Украина уязвима для техногенных катастроф, и какие факторы определяют уровень этой уязвимости?

Ситуацию в программе «Романенко. Беседы» комментирует генеральный директор Advanter Group, футуролог, доктор экономических наук Андрей Длигач.

«Глобальный блэкаут технически невозможен, но, тем не менее, техногенные катастрофы нам ещё предстоят. Это сильно повлияет и на Украину. Ведь, во-первых, мы потеряли воду – количество питьевой воды у нас уменьшилось в два раза. Леса мы тоже потеряли. Мы потеряли систему ирригации на юге – а здесь нужно учитывать, что субтропики поднимаются, и это один из ключевых вызовов для Украины. С одной стороны, это, казалось бы, плюс для солнечных электростанций. Но на самом деле это огромный минус для украинского сельского хозяйства», - рассказывает эксперт.

По его словам, один из приоритетов национального хозяйства – восстановление ирригационной системы.

Ещё одним глобальным вызовом становится новый человек – более гибкий, привязанный не к профессии, а к постоянному переобучению и поиску чего-то нового.

«А мы держимся за наши профессии, за наши рабочие места очень сильно. Нам сложно посмотреть по сторонам, поменять себя – а это очень важно в новом мире», - говорит Андрей Длигач.

Ранее, как сообщает Politeka, этот эксперт дал ряд советов для развития украинской экономики и её вывода на современный уровень.

Также Андрей Длигач дал прогноз относительно будущего украинских агломераций.