Так называемая оптимизация культурной инфраструктуры, которая происходит в Украине, уже в ближайшем будущем может привести к серьезным социально-экономическим последствиям. Такое мнение высказал актер, режиссер и сценарист, руководитель киевского театра «Личности» Петр Мага во время разговора с блогером Анатолием Макаренко.

Диалог на актуальные темы культурного бытия состоялся в студии программы «Диалоги с Макаренко».

«Сегодня все закрыто, клубы забиты гвоздями – происходит «оптимизация». Закрываются школы, фельдшерско-акушерские пункты в нарушение всех законов. По закону от любого населенного пункта до районного центра не может быть больше 40 километров. А в Житомирской области, например, есть расстояние и в 93 километра. А дороги нет. Довезти какую-нибудь пожилую женщину в районную больницу – то, в принципе, назад уже можно везти, чтобы похоронить», - констатирует Петр Мага.

Он также упоминает о печальной реалии украинской жизни – вымершие деревни.

«На Черниговщине, куда я люблю ездить грибы собирать или порыбачить, есть почти мертвые села. Единственное, что говорит о том, что там кипела жизнь – огромные кладбища. В селе жило две с половиной тысячи человек, осталось 250. И они гордятся, что у них есть 32 ребенка школьного возраста. Ибо если есть дети – село еще живет. Исчезает и культура, и это самое страшное. Следствие этого – засыпанные мусором леса, заваленные отходами реки. Дети матерятся так, что слышать это невозможно», - рассуждает он.

Актер и сценарист видит непосредственную связь между отсутствием культуры и серьезными проблемами для общества.

«Я вижу в различных ток-токах, как улыбающиеся мамаши снимают на видео своих матерящихся детей. Я понимаю, что это беда не того ребенка – это маму надо приложить чем-нибудь по филейным частям, чтобы она поняла, что это страшно. Если она дома матерится, хлещет пиво и не вынимает изо рта сигарету – пусть будет готова к тому, что у нее вырастет точно такой же (ребенок - Ред.)», - отмечает Мага.

Он признается, что поражен полным бескультурьем, в том числе и в среде будущих актеров и режиссеров.

«Мне часто звонят родители талантливых оболтусов: «У меня уникальный ребенок! Должен поступить на режиссуру! Вы можете позвонить ректору?». Я, конечно, могу. Но мне будет стыдно. Я встречаюсь с молодым дарованием и прошу: «Скажите, пожалуйста, вы сторонник школы Станиславского или Михаила Чехова? Может, вам нравится система Ежи Гротовского?». Он смотрит на меня с выражением лица типа «дед, ты щас с кем разговариваешь?». Он не слышал фамилию Товстоногов. Не знает имен актеров, ни одной пьесы, для него Шекспир – это персонаж песни Козловского. Он больше ничего не знает...»

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