По мнению экономиста, Алексея Куща за счет выкупа аэрокосмического проекта «Морской старт» Украина могла бы получить престиж, про это он рассказал в программе «Честный взгляд на экономику» .

«Украина имела действительно уникальный проект запуска ракетоносителей с морской платформы «Одиссей». Этот проект реально мог бы конкурировать с коммерческими запусками Илона Маска», - отметил Кущ

По мнению эксперта, Украина благодаря этому проекту имела бы возможность осуществлять 10-15 запусков в год, что приблизительно 15% от всех фактических запусков, осуществляемых в год.

«Надо было только стать владельцем этого проекта, то есть выкупить контрольный пакет акций. Тем более, «Морской старт» недавно обанкротился, поэтому это было бы не трудно, но результат получили бы чрезвычайный. Также это бы приносило немалую прибыль», - подчеркнул Кущ.

По словам эксперта, Украина обладает уникальными технологиями, потому что только украинские ракеты можно запускать с морской платформы. И осуществляя коммерческие или государственные запуски спутников, Украина получила бы признание в этой области.

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