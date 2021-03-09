Анархист и политический эксперт Михаил Чаплыга в своем новом блоге рассказал, почему все президенты приходят на восточной риторике, а оказавшись у власти переходят на агрессивную «западную».

«Президент всякий избирается народом, а служит хозяевам. А хозяева тут со времен Порошенко одни – владельцы госдолга. А госдолг у нас еще со времен колониального периода истории мира является инструментом коррупционной колонизации. Даешь в долг – закрываешь глаза на воровство. Даешь властям скирдовать украденный долг у себя в метрополии – вуаля. Рыпнется власть – и сразу отрубят доступ к украденным деньгам. А долг на стороне позволяет успешно ее грабить руками вороватых властей, которым позволяешь воровать бумажки, пока они дают воровать тебе ресурсы», - говорит Чаплыга.

Он отмечает, что никакой «руки Кремля» в Украине нет уже как минимум 8 лет. Но вместо нее появилась «рука США».

«А куда же делась рука России? Рука России тоже ничего нового не придумала и решила играть по кальке западных колонизаторов – долгом. И дала Януковичу в долг столько, что можно было послать лесом западных колонизаторов. Тут все и началось. Правда, долг якобы Януковича отдавать-таки придется Украине. Как западные компрадоры выносят украденные деньги на запад, так и восточные компрадоры вынесли их на восток. Но и там, и там – платить государству», - подытожил эксперт.

Ранее Politeka сообщала, что Загородний рассказал, кто может войти в новую коалицию.

Также Politeka сообщала, что Чаплыга назвал причины управленческих неудач власти.