У власти 1,5 года не получается управлять страной из-за системы, при том, что она находится под контролем власти.
Об этом сказал анархист Михаил Чаплыга в видеоблоге “Чаплыга без вопросов”.
“Открываете пост, например, советника президента. Это ж не просто так кто-то - это советник президента, серьезный человек. Открываем его пост и читаем - он там пишет, что полтора года, обладая полной монархической властью и в парламенте, вся машина государства: прокуратура, МВД, Генпрокуратура, суды даже, я так понимаю, в общем, все, что может быть в этой стране - все твое. Но ты должен этим управлять. А ты не можешь, потому что у тебя нет ни знаний, ни понимания, ни опыта, ни умений, ни желания. Ты же привык по другому как-то. И вот у тебя полтора года это не получается, но виноват, оказывается, не ты. Читаем этот пост. Оказывается, виновата система какая-то”, - сказал Михаил Чаплыга.
Он отметил, что в частности советник президента обвиняет во всем парламент, который находится под контролем власти, а также прокуратуры.
“СНБО, больше не надо никаких государственных институтов. Не надо никакого Парламента. Не надо ничего, будем СНБО. Не надо никакого закона, Конституции, ничего не надо”, - отметил Чаплыга.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Анджелина Джоли сверкнула упругими ягодицами в распутном платье без белья: "Виды восхитительные"
Загадочная Кароль похвасталась колечком на том самом пальчике, фанаты ахнули: "Идеал для мужчин"
Мама Дана Балана угодила в реанимацию, что произошло: «Сильно ударил…»
Игривая Кароль сбросила лифчик ради нового эксперимента, Потап не устоит: "Ого, Тина..."
Напомним, как сообщала Politeka, по мнению Погребинского, позиции “Слуги народа” в Верховной Раде пошатнулись, но эта партия остается большинством.
Также Politeka сообщала, что Николай Томенко раскрыл парадоксы и цинизм украинской политики: “До сих пор вне закона…”.