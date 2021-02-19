У власти 1,5 года не получается управлять страной из-за системы, при том, что она находится под контролем власти.

Об этом сказал анархист Михаил Чаплыга в видеоблоге “Чаплыга без вопросов”.

“Открываете пост, например, советника президента. Это ж не просто так кто-то - это советник президента, серьезный человек. Открываем его пост и читаем - он там пишет, что полтора года, обладая полной монархической властью и в парламенте, вся машина государства: прокуратура, МВД, Генпрокуратура, суды даже, я так понимаю, в общем, все, что может быть в этой стране - все твое. Но ты должен этим управлять. А ты не можешь, потому что у тебя нет ни знаний, ни понимания, ни опыта, ни умений, ни желания. Ты же привык по другому как-то. И вот у тебя полтора года это не получается, но виноват, оказывается, не ты. Читаем этот пост. Оказывается, виновата система какая-то”, - сказал Михаил Чаплыга.

Он отметил, что в частности советник президента обвиняет во всем парламент, который находится под контролем власти, а также прокуратуры.

“СНБО, больше не надо никаких государственных институтов. Не надо никакого Парламента. Не надо ничего, будем СНБО. Не надо никакого закона, Конституции, ничего не надо”, - отметил Чаплыга.

Напомним, как сообщала Politeka, по мнению Погребинского, позиции “Слуги народа” в Верховной Раде пошатнулись, но эта партия остается большинством.