Политолог-международник Максим Яли в программе «Романенко. Беседы» рассказал, что современная украинская молодежь предпочитает наркотики алкоголю. Особенно это наблюдается в селах.

«Это удел абсолютного большинства. И это провоцируется, это пропагандируется. Нет контроля. Контролировать должны родители», - считает эксперт.

Он отметил, что сейчас в обществе набирает тренды модель поведения под названием консюмеризм.

«Мы живем в обществе потребления, где главная функция человека – потреблять. И как можно больше, и как можно дороже, больше тратить денег… А чтобы он потреблял то, что ему навязывают крупные компании, продавцы, у него должно отсутствовать критическое мышление. Он должен быть тупым», - заявил Яли.

По его мнению, раньше учителя шли работать в школу по призванию, а сейчас в школы идут «худшие».

«Я сам по первому образованию филолог. Я когда узнал, кто из моего потока пошел работать в школы… Это были троечники, которые едва закрывали свои долги. Почему? Потому что нет другого варианта, больше никуда их не взяли работать. Ни переводчиком, ни преподавателем в ВУЗы. Мотивация у них нулевая», - вспоминает эксперт.

Яли также жестко раскритиковал онлайн-образование. Он рассказал, что вынужден сам заниматься со своей дочерью английским языком, так как современные школы не дают знаний.

«Преподаватели остались в позавчерашнем дне большинство. А молодежь, которая приходит, отбывают номер. Их не уважают школьники, потому что они неинтересно преподают. Деградация происходит на всех сферах. Если общество деградирует – деградируют все его социальные страты. А вот результат, который мы видим – это общество дебилов», - подытожил политолог-международник.

Напомним, Politeka сообщала, что Яли рассказал о ценностях поколения Glovo.

Также Politeka сообщала, что директор киевской школы рассказал, каким детям очень трудно перейти на украинский.