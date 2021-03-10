Кандидат наук, медицинский психолог, суицидолог, аддиктолог, эксперт по психологической кибербезопасности, Президент Междунарожной ассоциации независимых экспертов медиапространства МАНЕМ Наталия Бугаева эксклюзивно для Сlutch рассказала о том, как связана пандемия коронавируса с ростом тревоги и депрессии у людей и может ли ковид толкать людей на самоубийство.

«Коронавирус влияет на иммуннную, сердечно-сосудистую и в принципе любую систему организма. Это не только легкие. На самом деле это не правильное понимание. Он еще переходит так называемый гематоэнцефалический барьер, то есть он влияет на головной мозг. То,что человек не может нормально дышать, связывают с тем, что начинается гипоксия мозга, что влечет за собой цепь определенных изменений в сознании человека.

Те самоубийства, с которыми мы сталкивались, могут быть связаны как с гипоксией (кислороным голоданием головного мозга), так и с тем, что человек, который попадает в больницу, оказывается на самом деле в очень тяжелых условиях. Потому что врачи, которых он видит,- обезличены. Они одеты в спецодежду и часто не готовы говорить пациентам, чем их лечат. Обычно им говорят: "Мы вас лечим по протоколам". И это тоже психологически тяжело сказывается на больных.

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По моему мнению больным не оказывается необходимая психологическая помощь, поддержка и подчас, когда они сталкиваются с определенными этапами течения заболевания, они просто пишут (если есть такая возможность) своим родственникам о том, что они с ними прощаются или же просто с ними связываются. И тем самым мы понимаем, что не только пациенты переживают тяжелейшую психологическую травму, но они еще травмируют своих близких.

Хочу подчеркнуть, что тяжелым вопросом также является то, что те больные, которые попадают в реанимацию, не имеют права брать с собой средства связи. Это объясняют тем, что он мол в таком состоянии, что общаться не может. Но ведь не все умирают в реанимации, а общение с близкими является огромной психологической поддержкой больному», - сказала Наталия Бугаева.

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Суицидолог добавила, что невозможность родственников попрощаться со своим близким человеком, умирающим в больнице, может толкать их к совершению самоубийства.

"К сожалению, я сталкиваюсь с тем, что те близкие, которые не смогли сказать последних слов умирающим родственникам, вот у них тоже наблюдается всплеск суицидальности. И я, как суицидолог, могу абсолютно точно сказать, что ко мне увеличилось число обращений людей, которые чувствуют вину за то, что они так и не смогли попрощаться с близкими".