Своими мыслями по поводу Агентства по борьбе с дезинформацией, которое собирается создать президент Владимир Зеленский, поделилась в программе «Что дальше» на канале «Знай24» Янина Соколовская, главный редактор и основатель портала «Известия в Украине».
Журналистка считает эту идею в некоторой мере опасной. «Пусть борются, но я боюсь, что, как бы не выйти на самих себя», - говорит она. Кроме того, по ее мнению, нечиновному и непартикулярному президенту, каким себя позиционирует Владимир Зеленский, следует использовать другие методы.
Главной проблемой в борьбе с дезинформацией, как отмечает Соколовская, является устарелость законов о СМИ и информации. Законодательство не отреагировало на новые реалии мира. «Там прописано все, но по-старому: там нет Telegram-каналов, YouTube-каналов, блоггеров различных, тому подобное. До сих пор в юридической плоскости никак они не существуют», - объясняет она.
Кроме того, существуют трудности и с трактовкой этих информационных платформ: блоггер является журналистом или СМИ, под какие законы он подпадает в таком случае, несет ли какую-то юридическую ответственность за информацию, что распространяет, - все эти вопросы, по мнению Соколовской, остаются до сих пор открытыми .
Итак, без совершенствования законодательства и перевода Telegram-каналов, YouTube-каналов и блогеров на юридическую плоскость бороться с дезинформацией в интернете невозможно, считает она.
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