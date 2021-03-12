Что Украина может предложить миру, какова её роль в международном разделении труда?

Андрей Ермолаев, философ и политолог, президент Центра социальных исследований «София», предлагает в программе «Культ личности» свой ответ на этот вопрос.

«С Украиной произошла метаморфоза, связанная с тем, что тот потенциал и те возможности, которые долгое время был наследием бывшей советской системы, мы не смогли ни оценить, ни взять в оборот. Мы сделали ставку на новые сферы деятельности – торговлю ресурсами, попытку пожить на инфраструктуре. Мы хвалились своим геополитическим положением, то есть, буквально – географией. Украина превратилась в торговца человеческим капиталом», - говорит Ермолаев.

По его словам, этот бизнес стал очень выгодным. Сейчас он стал одним из самых организованных и циничных. В своё время на слуху у всех была торговля женщинами и детьми – но это ничтожная, хотя и самая яркая часть отрасли по экспорту человеческого капитала.

Другая часть – гастарбайтеры. Поначалу этот процесс был стихийным – многим украинцам приходилось уезжать по мере закрытия предприятий. Возникли потоки работников и в Россию, и в европейские страны. Сейчас сформирована целая отрасль с подготовкой образованной рабочей силы.

«На этих рынках формируются долгосрочные запросы на определённые профессии, со своими возрастными цензами. Создаются условия, чтобы украинский человеческий капитал доучивался уже в другой стране», - считает гость программы.

Ранее, как сообщает Politeka, Андрей Ермолаев прогнозировал возможность смены курса украинской политики.

Также он дал характеристику Евросоюза.



