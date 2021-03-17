Должен ли русский язык в Украине быть только одним языком из многих – или же его статус следует официально закрепить?

Ситуацию в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24»комментирует футуролог Алексей Толкачев.

«Английский и русский должны существовать как языки делового общения. Их обязательно нужно преподавать в школах. Меня не устраивает, что современные дети не могут толково писать на русском языке. Когда я смотрю объявления на OLX на этом языке – это просто ужас», - рассказывает гость программы.

По его словам, сейчас мы катимся к тому, чтобы наши люди толком не знали ни одного языка. Это просто беда.

«Если Украина осознает свою силу, то она начнёт захват русского языка. Ведь русский язык, якобы – то, что произошло из Руси. Украина и территориально, и культурно является наследницей Киевской Руси. Мы могли бы говорить о том, что в России – не русский, а российский язык. Кстати, в русском языке есть эта разница – а вот в украинском её нет, там нет слова «русский». Получается, мы сами отказываемся от борьбы за свою идентичность как наследников Киевской Руси», - считает Алексей Толкачев.

Ранее, как сообщает Politeka, он крайне отрицательно высказался об идее перевести украинский язык с кириллицы на латиницу.

Также Толкачёв рассказал о том, как будут выглядеть школы будущего.