В эфире программы «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко генерал ВСУ Сергей Кривонос прокомментировал подготовленный им законопроект об оружии, объяснив, почему он имеет исключительную важность для безопасности украинского народа и даже украинских территорий.

Он вспоминает времена, когда случился захват территорий Донбасса и Крыма, и в 2015 году он и его друзья вернулись с фронта и начали спокойно анализировать ситуацию и делать выводы, что нужно сделать, чтобы это не повторилось.

«Четко понимая, что именно может сдержать Россию и четко понимая, как военный, какой потенциал имеет РФ и какой потенциал имеет Украина, я понимаю, с учетом своего 32 летнего опыта службы в армии в непростых войсках, как раз вооруженный, обученный, подготовленный народ - та единственная сил,а которая может сдержать желание России прямой агрессии», - говорит Кривонос.

В качестве примера он приводит небольшой участок белорусско-украинской границы - 1084 км. Он отмечает, что сейчас у нас сил и средств ВСУ практически нет, ведь все или на Востоке, или готовятся к операциям, или отдыхают. При этом, 200 групп российских и белорусских сил специальных операций будут в состоянии осуществить переход участков границы различными способами. А каждая группа состоит из 12-15 человек, обученных, подготовленных, которые хорошо знают территорию Украины и которые в довоенное время под видом российских и белорусских туристов абсолютно спокойно путешествовали по Украине.

«Кроме того, часть тех изменников, которые предали Украину, вошли в состав спецподразделений РФ, где на базе 45 полка спецназа ВДВ как раз сформировали еще отдельное подразделение под названием «Батальоны Украины». И таких подразделений несколько. И вот как раз эти люди, которые вскормлены молоком матери-украинки, стали предателями», - заявляет Кривонос.

Он говорит, что как разведчик, всегда ставит себя на место противника и думает, что могло бы ему мешать, если бы он пришел на вражеские территории. Генерал отмечает, что врагам будет мешать то, что на каждом перекрестке будут стоять вооруженные, подготовленные, обученные местные люди, которые будут постоянно видеть и контролировать их. Именно это поставит враждебные тренированные способности в ноль.

«И это как раз то, что является успехом нашей безопасности», - резюмировал Кривонос.

Ранее Politeka сообщала, что Кривонос рассказал, как Украина могла сохранить территориальную целостность в 2014 году.

Напомним, Левченко заявил, что если бы в Крыму все это остановилось, то, конечно, не было бы Донбасса.