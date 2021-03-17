Сергій Кривонос, генерал Збройних сил України, оцінив у програмі «Конституційна кухня» Геннадія Друзенка шанси зберегти територіальну цілісність України з півостровом Крим у 2014 році, а також прокоментував можливий інший розвиток історії в такому разі.

Сергій Кривонос стверджує, що, якби він був головнокомандувачем у 2014 році, то однозначно дав би наказ військам чинити опір анексії Криму. Гість програми розповідає, що на допитах полонені зізналися, який наказ отримали від керівництва РФ у разі опору з боку України, - відступ та згортання операції.

Також він зазначає, що тодішнє керівництво Збройних сил України не звернуло належної уваги на ті пропозиції, які би ускладнили анексію півострова. Наприклад, йдеться про блокування спроможності аеродромів. Аби дібратися до Сімферополя, бойовикам потрібно було перетнути гірську місцевість. «У свій час, проходячи службу в Криму, ми ці питання неодноразово опрацьовували: по блокуванню доріг, перевалів гірських, і це не є така велика проблема», - розповідає Кривонос.

Українська армія, за його словами, цілком могла чинити гідний спротив захопленню, але помилок допустилось командування. Так, початок першого етапу операції припадає на 31 січне, а другий – мав би розпочатися 6-7 лютого. Тим не менш, генерал Збройних сил України Замана не підписав відповідне розпорядження, а відтак операція зупинилася.

Сам Кривонос тоді був керівником високомобільних десантних військ України і теж не отримав розпорядження. «Так от якраз десантники - це єдиний військовий підрозділ, який вийшов з території Криму на своїй техніці з повною зброєю. Росіяни якраз цього забоялися і, розуміючи, що буде бій, вони випустили», - розповідає він.

Хто несе відповідальність за події тих днів, Сергій Кривонос не наважується сказати. На його думку, вирішенням цього питання має зайнятися суд після відповідного слідства, але однозначно перекладати всю провину на одну людину, зокрема на Олександра Турчинова, не правильно. «Ми не знаєм, що доповідалось і ким доповідалось пану Турчинову по реальній ситуації справ», - зазначає він. Із власного спілкування з Турчиновим Кривонос робить висновок, що доповіді не відповідали реальному стану справ.

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