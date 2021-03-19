Президент Владимир Зеленский должен немедленно разобраться с коррупционными схемами в руководстве Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом заявил народный депутат, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

«Ждем от Шмыгаля немедленного запрета импорта, а от президента - аналогичной реакции относительно коррупционных злоупотреблений в НКРЭКУ и других топ-чиновников, ответственных за энергетический сектор», - отметил нардеп на своей странице в Facebook.

Ранее нардеп Наливайченко со ссылкой на данные ВСК сообщил об открытии Службой безопасности Украины расследование по факту махинаций компании председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка на тендерах коммунального предприятия «Киевсвет».

По данным ВСК, расследование касается присвоения 132 млн грн на тендерах по ремонту уличного освещения.

Напомним, по данным временной следственной комиссии именно НКРЭКУ ответственна за кризис в энергетической отрасли 2019-2020 годов, который привел к рекордным убыткам государственных компании «Энергоатом» и «Укрэнерго», а также остановки 95% угольных шахт весной 2020 года.