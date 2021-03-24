В программе «Чаплыга. Без вопросов» политолог Михаил Чаплыга рассказал про свой разговор с бывшим председателем правления УЖД Евгеном Кравцовым касаемо увольнения людей с Украинской железной дороги, а так же про общие перспективы.

«Однажды я с ним встречался. Поводом для встречи была попытка уволить с УЖД 70 тысяч человек. Я пришел к нему и говорю, что мне неважно кто владелец и кому ты хочешь её продать. Речь тогда шла вообще о продажи УЖД кому-то. Я ему предложил, чтобы в наблюдательных советах были представители трудовых коллективов. То есть, чтобы там были не экспаты, а наши работяги – они же лучше знают», - отметил Чаплыга.

По словам ведущего, суть его предложения состояла в том, что УЖД продается иностранцам, но при этом влияние остается у трудовых коллективов. По его мнению, нет разницы, кто собственник, если будут хорошие рабочие условия и УЖД будет работать как «швейцарские часы».

«Он мне сказал, что никто у нас не купит УЖД с людьми. Поэтому, чтобы она стала «привлекательной» и её продать, её надо порезать на несколько частей. Вот что приносит прибыль: грузовые перевозки вырезали, очистили от людей и продали. Что у нас убыточное – пассажирские, их можно «повесить» на государство», - сказал Чаплыга.

По мнению эксперта, иностранные сотрудники наблюдательных советов злоупотребляют данными им привилегиями в виде корпоративных карточек, с которых они могут тратить полмиллиона гривен без контроля. Если внедрить в эту систему украинских работников, которые действительно знают обо всех проблемах УЖД, то даже неважно кто будет владельцем – структура будет работать отлажено.

Напомним, Politeka публиковала заявление Скибы, что работники увольняются из-за низких зарплат .