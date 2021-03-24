Блогер Мирослава Бобровская в программе «А как на самом деле?» рассказала о трех основных для качества жизни каждой страны элементов и прокомментировала их состояние в Украине на сегодняшний день.
«Правильно говорят, хочешь уничтожить страну – забери у нее образование, медицину и еду. Пройдем по пунктам? 10 и 11 классов в городах с населением меньше 50 тысяч человек не будет, нужно ездить в большой город. А наездишься ли каждый день? А есть ли у всех на это деньги?», - говорит Бобровская.
Она отметила, что качество преподавания на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Она акцентирует внимание на низком уровне организации дистанционного обучения и приводит в пример инцидент в Тернопольской области, где маму школьника хотели оштрафовать за то, что в доме нет интернета. При этом никого не волнует вопрос, есть ли у людей возможность обеспечить интернет, компьютеры или смартфоны.
Кроме этого, блогер рассказала, что на прошлой неделе МОН обрадовало население младшего и среднего школьного возраста новостью об отмене ДПА в 4-х и 9-х классах.
«Объективно это тоже очень плохой звоночек и свидетельство того, насколько МОН боится облажаться и не хочет демонстрировать катастрофически низкий уровень знаний школьников, полученный в результате полного провала организации дистанционного обучения во время карантинных ограничений», - заявила Бобровская.
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По ее словам, если бы министр и государственные эксперты директората школьного образования мыслили более дальновидно и стратегически, то не анонсировали бы отмену ДПА так рано, чтобы школьники продолжили к нему готовиться и наверстали пробелы в знаниях.
«Тогда МОН мог бы сообщить об отмене ДПА за неделю-две до даты его проведения, и школьники получили бы необходимый объем знаний», - считает Бобровская.
Она также высказала мнение о нашей медицине, заявив, что в Украине ее почти не осталось. По ее мнению, сотня профессиональных врачей, которые любят свое дело — это капля в море на фоне отсутствия необходимые медикаменты, непосильной стоимости этих медикаментов, того, как выглядят больницы и так далее.
«Еда. Нас кормят исключительно модифицированными продуктами, так для поддержания жизни. А вот качество этой продукции оставляет ожидать лучшего. Постепенно, не заметно для нас эта еда убивает. Хорошую продукцию вывозят на экспорт, нам же завозят низкого качества», - заявила Бобровская.
Ранее Бобровская заявила, что полноценное образование остаётся только для избранных.
Напомним, Politeka сообщила, что Бортник назвал главные проблемы Украины на пути евроинтеграции.