Политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал об основных претензиях стран ЕС к Украине, которые омрачают европейские перспективы нашей страны

«Без поддержки евроинтеграции со стороны Германии и Франции Украине не стоить особо ни на что рассчитывать. Тем более, та же Германия имеет сейчас массу претензий к Украине и Меркель, выступая на немецком бизнес-форуме, в очередной раз повторила те ключевые претензии, которые имеет сейчас ЕС к Украине», - рассказал Бортник.

Это, во-первых, борьба с коррупцией, ведь за два года не посадили ни одного коррупционера. Во-вторых, это судебная реформа и, в-третьих - земельная реформа. Политолог отметил, что МВФ еще добавляет сюда защиту и независимость антикоррупционных структур и независимость Национального Банка.

«Отсутствие прогресса в этих вопросах и продолжающиеся торги между президентом Украины и западными партнерами в отношении этих вопросов, а также в значительной мере обусловленная и красноречивая пауза в переговорах между Байденом и Зеленским (хотя, я думаю, в ближайшие дни, максимум недели все-таки этот разговор состоится), и угрозы Bellingcat, и отсутствие финансирования со стороны МВФ...», - перечисляет Бортник нависшие над украинской властью проблемы.

Он отмечает, что при этом ЕС не требует «безлеса», то есть отказа Украины от моратория на вывоз леса, а требования по поводу земельной реформы — это требования допуска на украинский рынок земли. В то же время, все претензии в отношении борьбы с коррупцией есть и они очевидны.

Ранее Знай.ua сообщал, что Бортник назвал союз России и Китая «самым страшным сном для западной дипломатии».

Напомним, Ермолаев заявил, что Евросоюз, хоть это и политическое образование - это геокультурный проект.