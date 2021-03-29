Строительство и ремонт дорог в любой стране всегда были коррупционной сферой – хотя бы потому, что там очень трудно учитывать расходы. А как обстоит дело в нынешней Украине?

Ситуацию в программе Дмитрия Снегирёва «Политика наизнанку» комментирует депутат Верховной Рады седьмого созыва Михаил Блавацкий.

«Любое государственное предприятие в Украине без коррупции никому не интересно. А «Укравтодор» интересен олигархам и казнокрадам. Достаточно посчитать: в 2015-2016 годах ремонт километра дороги стоил от шести миллионов гривен, а сейчас стоит 23-24 миллиона. Капитальное строительство километра дороги стоит уже десять миллионов долларов», - говорит политик.

Для сравнения он приводит такой факт: в Европе километр дороги обходится в десять миллионов евро – но это со всей инженерной структурой, с инфраструктурой. При этом неважно, через поле приходится строить дорогу или через лес. А у нас дороги тоже строят, но по сравнению с европейскими это просто ужас. И началось это ещё задолго до «Большого строительства», которое объявил президент Зеленский – но те люди, которые грабили страну тогда, продолжают это делать и сейчас.

«С тех времён они организовывали это всё, а сейчас уже мощно подготовились, как студент перед экзаменом. Подготовили себе схему, твёрдую основу. А за последние два года коррупционеры просто разорвали Украину», - считает Блавацкий.

Ранее, как сообщает Politeka, тему разворовывания «дорожных» денег прокомментировал Михаил Чаплыга.

А глава «Укравтодора» рассказал о коррупционных схемах подрядчиков.