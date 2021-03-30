Педагоги имеют право и должны получать достойную компенсацию за работу в период пандемии, потому что нагрузка на преподавателей стала в три раза больше. Об этом рассказал Александр Яцунь - председатель Киевской городской организации Профсоюза работников образования и науки Украины в программе Михаила Чаплыги «Скажи-ка, дядя» на Youtube
«Мы сейчас готовим новое отраслевое соглашение с Министерством образования и я вижу, что представители нашего отраслевого министерства достаточно внимательно слушают профсоюзную сторону, например, что касается работы педагогов в пандемический период. Кстати, нагрузка на педагогов идет огромная: они работают онлайн, оффлайн и еще индивидуально онлайн с теми детьми, которые не усваивают материал», - рассказал председатель профсоюза.
Яцунь подчеркнул, что нужно платить учителям так же, как платят медикам и правоохранителям, 50% к должностному окладу - это требование профсоюза. Нужно, чтобы надбавка за престижность, которую мы добились в Киеве в размере 30%, а в других регионах она около 5%, была поднята до 30% во всех регионах.
«Педагоги используют свои компьютеры, гаджеты, цифровую технику – они ее эксплуатируют. Профсоюз писал требование, чтобы органы власти это им компенсировали», - сказал председатель профсоюза.
Ведущий программы Михаил Чаплыга задал вопрос председателю профсоюза о том, как можно сделать учителя снова учителем, а ученика-учеником, а родители пусть своим занимаются?
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«Просто нужно политикам переходить от слов к делу и каждый день просыпаться и думать, а что я сделал для педагогов хорошего? Не сказал, а сделал, но каждый день. Можно процитировать У. Черчилля, который сказал, что школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министры могут только мечтать. Так давайте этого придерживаться», - резюмировал Яцунь.
Напомним, Politeka рассказывала со слов Чаплыги, что транснационалы под крышей своих монополий уже много веков грабят и порабощают мир.
Также ранее Чаплыга прокомментировал увольнение советника председателя ЦИК из-за скандального поста в Facebook.