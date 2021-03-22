Нинішнє покоління, яке прийшло до влади і намагається слідувати Культу карго думає, що зверху на них буде сипатися золотий дощ, і якщо вони будуть імітувати, то у них відразу все вийде. Про це розповів у своєму блозі «Чаплига. Без питань» політолог Михайло Чаплига.

«Наша влада не соромиться своєї неосвіченості і випинають власні недоліки, перетворюючи їх як їм здається в сильні сторони нової вільної людини. Не бути, але здаватися – ось що для них головне. Вони живуть в парадигмі, що реалізація влади - це комунікація», - сказав політолог.

Чаплига розповів, що пропаганда влади - це правильна комунікація на їхню думку, а неправильна - це рука Кремля і ворожа інформаційна війна. Колонізатори вчили, що є правильна свобода від совісті і моралі. А неправильна свобода – це справжня свобода думки і слова в рамках прийнятих в суспільстві табу.

«Транснаціонали під дахом своїх монополій вже багато століть грабують і поневолюють світ. У 1884 році німецький уряд дарував право на освоєння території для захисту німецьких інтересів компанії Карла Петерса, який очолював тоді суспільство німецької колонізації. Там був приватний корпоративний транснаціональний лобізм під дахом посольства їх метрополій», - сказав політолог.

Чаплига перейнявся питанням, чи не виходить у нас так само?

«Біда в іншому, що соромно тільки тим, хто любить незалежність і суб'єктність власної держави, тобто нам з вами», - резюмував політолог.

Нагадаємо, Politeka розповідала зі слів Чаплиги, що ситуація з ринком землі в Україні нагадує Стародавній Рим.

Також раніше Чаплига пояснив, що таке корупційна колонізація.



