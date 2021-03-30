Средства от налога на выбросы СО2 должны направляться на екомодернізацію промышленных предприятий, а не на решение проблем «зеленой» энергетики. Об этом говорится в заявлении Профессиональной ассоциации экологов Украины

"Средства по налогу на СО2 необходимо направлять на модернизацию и декарбонизацию предприятий, где эти выбросы СО2 осуществляются – в индустриальные регионы. Предложенная концепция по финансированию "зеленой" энергетики никоим образом не будет стимулировать процесс экологической модернизации промышленности», - отмечается в заявлении.

Экологи напомнили о европейском опыте экомодернизации промышленности для уменьшения уровня выбросов СО2, отметив, что государства при этом применяли различные инструменты для стимулирования модернизации. В частности, оказывали поддержку в виде субсидий, дотаций, налоговых льгот, возврата налогов, льготных кредитов, грантов и тому подобное. И отметили: Украине также стоит применить эти инструменты.

«Рост ставок налога и сокращения инвестиций в повышение энергоэффективности украинских промышленных предприятий – это будет не тот конечный результат, который улучшит состояние окружающей среды», - отметили в ПАЕУ.

В ПАЭУ также обратили внимание, что обязательства перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников взяло на себя государство, и именно оно должно обеспечивать их выполнение согласно законодательству. И призвали отклонить концепцию по финансированию за счет налога на выбросы двуокиси углерода возобновляемых источников энергии, отметив, что это не будет способствовать декарбонизации промышленности.

Ранее представители промышленных предприятий обратились к премьеру с открытым письмом, в котором предупредили: повышение налога на выбросы СО2 и направление средств на субсидирование «зеленой энергетики» может закончиться полной деиндустриализацией Украины. Они выразили убеждение, что эконалог необходимо направлять на модернизацию предприятий, а для расчетов с «зеленой энергетикой» правительство должно выпустить зеленые евробонды в ЕС под минимальные проценты.

В свою очередь народный депутат Дмитрий Кисилевский заявил, что власть должна не повышать налог на выбросы СО2 для предприятий, а предоставлять стимулы, которые помогут промышленности модернизироваться.