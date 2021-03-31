Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в программе «Романенко. Беседы» рассказал о тенденциях развития вооружения украинской армии.

«Тема перевооружения украинской армии является краеугольным камнем ощущения боеспособности, потому что от того, каким оружием оснащено войско и как оно им владеет, зависит способность государства себя защищать. Перевооружение осуществляется в соответствии с существующими программами, которых фактически есть три. Эти три программы охватывают ту парадигму изменений, которая влияет на поведение и Министерства обороны и Генерального штаба, потому что это государственная программа развития сил, вооружений и оборонно-промышленного комлекса», - отметил Згурец.

По словам эксперта, эти программы несколько раз уже пролонгировались на 1-2 года. Шестилетние программы с пролонгацией означают то, что в основу их подходов были положены вещи, которые за это время изменились.

«Выбор приоритетов остается чрезвычайно актуальным направлением: война в Нагорном-Карабахе, война русских на востоке нашей страны и в Сирии. Действительно, они показывают то, что подходы меняются и нам надо на это реагировать. Но мы пока находимся в замкнутом кругу старых приоритетов, которых много. Учитывая то, что их много, мы можем любое направление считать приоритетным и даже изготовление гвоздей тоже можно считать приоритетом, потому что они где-то найдут свое место», - подчеркнул Згурец.

По мнению гостя программы, именно поэтому размываются определенным образом средства и мы не чувствуем, что именно улучшается в украинской армии, хотя мы за период боевых действий действительно вышли на другой уровень боеспособности.

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