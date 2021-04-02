Эксперт по энергетике Виктор Куртев в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» развеял миф об опасности углекислого газа для планеты.

«Принято считать, что выброс CO2 – это зло первой инстанции, которое вызывает парниковый эффект. CО2 и другие парниковые газы создают «подушку» около земли и концентрируют тепловую часть излучения и способствуют нагреванию земной поверхности и нижних слоёв атмосферы. Считается, что в долгосрочной перспективе это интерпретируется в то, что температура растет и так далее», - отметил Куртев.

По словам эксперта, общий процент углекислого газа в атмосфере составляет 0,016%. Большая часть углекислого газа растворена в Мировом океане. И когда мы представляем CO2 в негативном ключе, то надо понимать, что вся техногенная деятельность человека, все космические тела, вулканическая активность земли и прочее – это все входит в те 0,016%.

«Мировой океан с атмосферой находиться в динамическом равновесии – гомеостате. Грубо говоря, если ты увеличиваешь содержание СО2 в атмосфере, то Мировой океан избыток поглощает, и наоборот – если уменьшаешь, то он его инжектирует. При поглощении СО2 океаном, единственное следствие, которое возникает – это карбонатные насаждения. Ракушки моллюсков в океане просто начинают быстрее расти – вот и весь эффект», - сказал Куртев.

Эксперт отметил, что даже если, образно говоря, мы решим уничтожить планету, путем одноразового выброса всего доступного СО2, то мы абсолютно ничего не поменяем. Для вывода из равновесия системы океан-атмосфера нужны космические масштабы СО2.

«СО2 – газ, который участвует напрямую в фотосинтезе. Больше СО2 – больше жизни, любой садовод-любитель это скажет. Жизнь на планете существует на основе углерода. СО2 это ни в коем случае не провокатор изменения климата, он скорее индикатор, но не причина изменений климата», - подчеркнул Куртев.

Напомним, Politeka сообщала, что по результатам опроса более 80% украинцев хотят развития зеленой энергетики для улучшения экологии .