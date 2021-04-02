Эксперт по энергетике Виктор Куртев в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» рассказал о политической составляющей климатологии и теории глобального потепления.

«Джо Байден на второй свой рабочий день отменил 17 указов Трампа, первым из которых была отмена указа о выходе из Парижских соглашений. То есть Байден вернул США в Парижское соглашение. С точки зрения фундаментальной науки – не существует убедительных доказательств антропогенного фактора. Климат меняется – это очевидный факт, он имеет определенную закономерность, только деятельность человека – это исчезающая малая величина на теле планеты», - отметил эксперт.

По словам эксперта, Америка снова вернулась в Парижские соглашения в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата. По мнению Куртева, человечество практически не влияет на изменение климата планеты. Но в целом, системная работа мировой элиты касаемо декарбонизации достигла определенного успеха. За 30 лет, начиная с формирования Рамочной конвенции ООН об изменении климата, была выведена целая плеяда ученых климатологов.

«В климатическом научном сообществе 95% принимают теорию глобального потепления в её классической интерпретации. Но если спросить у ученых сопряженных наук (биологов, геологов и т.д.), то они улыбаются в ответ и говорят – «ну, вы ж понимаете, это политика». Это многоуровневая, целенаправленная, много-десятилетняя системная политика от идеи до пиара и госрегулирования, но не имеющая под собой научного обоснования», - подчеркнул Куртев.

По мнению эксперта, климатология и убеждение в глобальном потеплении – это политический элемент, созданный для сохранения существующего мирового порядка и положения мировой элиты.

Напомним, Politeka публиковала, что Куртев развеял миф об опасности CO2.

Ранее Politeka сообщала, что по результатам опроса более 80% украинцев хотят развития зеленой энергетики для улучшения экологии.