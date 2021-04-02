Величайшие открытия людей были связаны с едой. Об этом в цикле программ «10 разговоров с отцом: европейский выбор Украины» общаются журналист Юрий Рыбчинский и герой Украины Евгений Рыбчинский.
«В Украине-Руси было принято употреблять алкоголь. Дело в том, что Владимир по крови был больше скандинавом, чем славянином. А жители северных стран обязательно что-то брали выпить, потому что было очень холодно», - рассказывает поэт Юрий Рыбчинский.
Впрочем, так делали не только скандинавы, но и люди, которые жили в Киевской Руси, где еще не знали винограда.
«Они пили медовуху, хотя современного культурного пчеловодства в то время не было. Были дикие пчелы и бортничество – ремесло добывать мед из дупла деревьев. История не объясняет, зачем киевские славяне ходили в Царьград, прибили щит на его ворота и вернулись назад с вином. А дело в том, что была суровая зима и замерзли пчелы. И не было именно выпивки. Поэтому и сделали поход. Им выкатили несколько бочек с вином, и они пошли назад. Об этом говорится в «Повести временных лет», - отмечает Герой Украины.
Его рассказ дополняет Евгений Рыбчинский: «Говорят, что в более поздние времена таким славились запорожские казаки. Когда чего-то не хватало, они ехали на юг. Ездили не только за солью чумаки, но и за винами».
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Журналист говорит, что речь не просто о кулинарных вкусах наших предков, а о цивилизационном выборе, сделанном благодаря пище.
«Есть теория развития человечества через желудок. То есть человечество двигалось с востока на запад, ища новые источники поставок пищи. Таким образом было развитие, потому что когда ты двигаешься – ты видишь что-то новое и отличаешься от племен, из которых ты пришел», - объясняет он.
Юрий Рыбчинский продолжает тему, вспомнив, что точно так из Сибири в Европу пришли венгерские племена.
«К югу начали двигаться праболгары, и очень много эти походы сделали именно для славянского мира. В конце концов, пока они пришли и осели на Балканах, они лишились собственного языка, начали разговаривать по-славянски, и стали родоначальниками славянского языка. Если сравнить старославянский и древнеболгарский языки, они очень похожи. Это, фактически, один язык. Затем очень много для христианства сделали именно болгары», - заключает он.
Напомним, Ленин гудбай: Украина прощается с идолом коммунизма.
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