В Украине есть понятие репутации для бизнеса и понятие репутации для политика, причем для бизнеса ее блюсти важнее.
Об этом сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен в программе “Субъективно с Яникой Мерило”.
“Я бы разделил понятие репутации для бизнеса и понятие репутации для политика в Украине. Потому что для бизнеса важно действительно репутацию блюсти. Важно понимать, что когда ты теряешь репутацию в бизнесе - ты теряешь деньги, ты теряешь клиентов. Поэтому для бизнеса это всегда важнее, чем для политики. Потому что политики у нас разные существуют - есть те, кто играют в долгую, приходят надолго, а есть однодневки, которым в принципе плевать на репутацию”, - сказал Борис Тизенгаузен.
Он отметил, что такие политики приходят чтобы быстро срубить денег, получить связи и подряды и уйти. Таким политикам наплевать на репутацию.
“В Украине есть понятие политической репутации, и в последнее время я наблюдаю, что многие начинают все-таки озадачиваться этой темой, потому что даже для того, чтобы попасть в списке какой-то партии на выборах - все равно там идет некий отбор первичный по репутации. Элементарно погуглить человека - кто он, что он. Если за ним серьезный негативный шлейф идет, то наверное не стоит его брать в список партийный”, - добавил политтехнолог.
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По его словам, если представитель партии попадает в скандал и теряет репутацию - это бросает тень на всю партию. При этом, политики путают имидж и репутацию - первое, это то, что политики сами о себе говорят, а второе - что говорят о них после их дел или бездеятельности.
Он отметил, что политики часто ведут себя так, чтобы понравиться избирателю, хотя надо просто делать качественно свою работу.
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