Петро Порошенко вже восени може потрапити під приціл Сполучених Штатів Америки, тому немає ілюзії, що знову він не зможе стати президентом.

Про це сказав політолог Олександр Харебін у програмі “Романенко Бесіди” .

За словами Олександра Харебіна, США взялися за олігарха Ігоря Коломойського, якого звинувачують в корупції і махінації з природними ресурсами в 2014-2015 роках, а оскільки тоді без Петра Порошенка мухи не літали - він може стати наступним, хто буде під прицілом Штатів.

"При чому, він наступний з боку американців, в їх же логіці. І я думаю, що це питання осені. Я звичайно не знайомий з паном Байденом, у мене немає фоточок, де ми обіймаємось, але пробачити злив плівок з ситуативної кімнати, і мокання президента США в таке, м'яко кажучи, як Порошенко використовує слово "гімно"... Я не знаю, чи варті якісь там відносини репутаційних втрат", - сказав Олександр Харебін.

Він зазначив, що зрозуміло, що злив інформації стався з України, і міг виходити від Петра Порошенка або його оточення. Тому, він більш ніж упевнений, що Порошенко буде наступним.

"Більш того, цю історію, цю версію підтримають всі - як внутрішні олігархи, так і внутрішній електорат Зеленського. Тому що недовіра і вселенське зло, людина, яка зруйнувала всі цінності і все, до чого торкалася - перетворилося в прах - таке не пробачається. Тому ілюзія про те, що Порошенко може стати сьомим, взагалі-то, знаючи настрої всередині його штабу, можу сказати наступне - його адекватні штабісти перехрестяться. Вони чекають появи нового месії, який займе нішу ультрапатріотів", - додав політолог.

Як повідомляла Politeka , на думку Якубіна, у наших політиків якась є дика надія, що США будуть за них робити їх роботу .