Как стоило бы поступить с украинскими вузами, если бы вы стали министром образования и науки? Об этом у Игоря Шевченко – украинского юриста и политика, общественного деятеля, министра экологии и природных ресурсов Украины со 2 декабря 2014 по 2 июля 2015 спросил ведущий программы "Конституционная кухня" Геннадий Друзенко – юрист, председатель правления Центра конституционного моделирования. Их разговор идет вокруг различий украинской и американской юридических систем и этических стандартов юристов в США. В частности, особый интерес вызвала тема конкуренции и стипендиальных программ в образовании.

«Нужно проверить каждый украинский университет на соответствие требованиям. И самое главное – это преподавательский состав. Чтобы получить аккредитацию, нужно иметь определенное количество кандидатов наук, доцентов, профессоров, докторов. Часто у нас они или липовые, или плагиаторы. Мы видим, что даже министр у нас плагиатор», - отвечает Игорь Шевченко.

Он отмечает: в системе образования существует системная проблема коррупции.

«Но я бы, как министр, сделал бы проверку всех вузов, которые дают юридическое образование. Хотя проверять, очевидно, многое нужно. И я думаю, добрая половина этих вузов осталась бы без лицензий», - отмечает он.

Еще один приоритет – заинтересованность государства в высококвалифицированных специалистах.

«Давно, когда еще Виктор Ющенко был президентом, меня пригласили на конференцию с молодежью. Там была Екатерина Ющенко, и я решил с трибуны донести до президента через его жену эту идею. Что нужно наших студентов, как это делают китайцы, как те же сингапурцы, казахи, отправлять на учебу в США, в Сингапур. Потому что они понимают, что кадры решают все», - говорит политик.

Правительства упомянутых стран вкладывают серьезные деньги в кадры, которые возвращаются после учебы домой и строят страну.

«Мы видим, какие результаты сейчас показывает Китай. Без государственного финансирования лучших студентов-украинцев у нас с кадрами будет проблема. Она уже у нас есть», - резюмирует юрист.

Напомним, англичане понимали, что сырьё нужно оставить в своей стране и максимально защитить свой рынок, - Атаманюк.

Также Атаманюк призвал добиться того, чтобы Объединённые Арабские Эмираты закупали сельскохозяйственную продукцию в Украине.