В Украине, начиная с 12 столетия, идет 28 война с россиянами, то есть за 8 столетий каждые 40-50 лет у нас с ними идут боевые действия и мы каждый раз наступаем на одни и те же грабли «братской» дружбы. Об этом рассказал Алексей Петров, волонтер, ветеран АТО, основатель ГО «Справа громад» в новом блоге Виктора Тарана «Таран VLOG» на Youtube.

«Я был в Израиле в конце 2019 года и очень удивился, это маленькая страна, которую не каждый человек найдет на карте, но она до такой степени мобилизирована, если почитать военную доктрину Израиля, то там все понятно. Они говорят, что мы уступаем всем нашим врагам в живой силе, мы со всех сторон окружены врагами, поэтому в случае полномасштабного конфликта мы должны нанести оккупантам максимальный удар за маленькую единицу времени», - рассказал ветеран АТО.

Ведущий поднял тему реальных шагов украинской власти для укрепления обороноспособности Украины, ведь, по его словам, ситуация с оборонными закупками может быть полностью провалена. Таран добавляет аргументов, обозначая, что одно из лучших украинских технических изобретений - крылатая ракета «Нептун» была поставлена на вооружение всего в количестве одной единицы, а ракетный комплекс «Ольха» полноценно не разрабатывается. В связи с этим у Тарана возник логичный вопрос, будет ли готова наша власть к полномасштабной войне с Россией?

«Что касается Гособоронзаказа, то фактически ситуация в провальном состоянии. Для меня не понятно, если мы стоим на пороге возможной войны, то где действия власти по ускорению этого процесса в 15 раз? Ведь наша нынешняя власть умеет действовать в турборежиме, то есть нужно было срочно дать задания всем», - ответил ветеран АТО.

Петров сказал, что власти нужно было находить первоочередную цель и действовать в ее направлении. Сейчас таких действий власти не видно.

«Противокорабельный ракетный комплекс «Нептун» - это наша дубинка, причем такая, что «мама не горюй». Я смотрел блоги некоторых российских военных экспертов, которые говорили, что это советская разработка и т.д. Но они сами соглашаются, что если Украина принимает на вооружение противокорабельный ракетный комплекс «Нептун», то гегемония РФ в Черном море заканчивается», - сказал ветеран АТО.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Тарана, что поддержка, которую теряет «Слуга народа», достается ОПЗЖ.

Также ранее Чаплыга рассказал о вероятности эскалации конфликта с Россией.