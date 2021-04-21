Командир взвода разведки батальона «Луганск 1» Роберт Погосян в программе Гарри Табаха «On target» рассказал, как его семья переехала в Украину и почему он решил стать добровольцем.

«В 14-том году, когда началась беда у нас в стране, я тогда не мог поверить, что Россия замешана в этом конфликте… Так как у меня родня проживает и в России – в Москве. Я узнал буквально аж летом, когда узнал, что друг мой как раз в горячей точке. Я созвонился, узнал все необходимое, какое надо, я закупил. В первую очередь, мы закупили аптечки. Поехал в сектор Луганской области, ну и попал как раз в самый разгар всей ситуации», - вспоминает военный.

По его словам, война – это не героизм.

«Война – это беда, это горе, это пыль, это грязь», - констатирует Погосян.

Также он рассказал, как его родственники из России, Армении и Грузии отреагировали на то, что он пошел воевать на Донбасс.

«Они мне звонили, говорили, спрашивали, правда ли там у нас националисты, у нас фашисты, бандеровцы… Я, конечно, говорил, что это неправда», - говорит командир.

Погосян признался, что стал добровольцем, потому что не хотел, чтобы его сын брал оружие.

«Я это видел в Абхазии, в Осетии, это видел в Армении, что такое война. Мы уехали, получается, сперва с Грузии в Армению, а потом с Армении уехали в Украину», - сказал военный.

Он добавил, что его отец дружил с покойным Вячеславом Черноволом, и именно он пригласил их семью в Украину. И несмотря на то, что у них есть родственники в США, они все же приняли приглашение основателя Народного руха Украины.

«В Украине просто папин друг находился и дядя. И родители решили, что лучше, чтобы мы закончили, получили образование в Украине. В семье нас трое – я старший, сестра и брат. И потому мы переехали в Украину», - резюмировал Погосян.

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