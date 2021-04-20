Військовий експерт Олег Жданов у програмі Дмитра Снегирьова проаналізував, чому Україна терпить поразку за поразкою в збройному конфлікті і в політичних перемовинах по Донбасу.

Він каже: «Парадокс нинішньої ситуації полягає у наступному. Є така служба як Зовнішня розвідка й такий інститут як Міністерство оборони. Ранок кожного керівника країни починається з того, що йому дають довідку, яка включає зовнішньополітичну, воєнну та інші обстановку. Мені дуже дивно, коли я дивлюся Нормандський саміт, і розумію, що і президент Макрон, і канцлер Меркель прочитали зранку цю довідку, в якій чітко сказано, яка військова частина, номер, приналежність – здійснила за минулому добу дії проти Збройних Сил України. Тому що це головна складова зовнішньополітичної обстановки. І там написано: «Російська Федерація, номер військової частини, здійснила обстріли з мінометів калібру 82 або снайперськими групами по позиціях Збройних Сил України».

При цьому наш президент встає і каже: «Ми воюємо з цією стороною».

«Росія каже: «Ну і йдіть до тієї сторони!». Ми у відповідь: «Ні, ми хочемо з вами!». А вони кажуть: «Ми – не учасники конфлікту». Я просто розклав цю стратегічну помилку в реаліях сьогодення. І поки ми йдемо по колу. До речі, ми самі себе заганяємо в цій ситуації», - пояснює Жданов.

Він продовжує:

«Будь-якому політику легше вести перемовини, коли він знає: якщо не вирішить дипломатичним шляхом – у нього за плечима є Збройні Сили, які можуть вирішити все однією військовою операцією. І супротивник тоді думає: «Якщо ми не домовимось – я ж можу потерпіти поразку!». А ми сьогодні сидимо в ситуації: «Не хитайте човна, бо Путін нападе».

Нагадаємо, просувається головна теза щодо накопичення Збройних сил РФ на кордоні з Україною, - Снєгирьов.

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