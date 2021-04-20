Поки Руслан Хомчак, головнокомандувач ЗСУ, розповідав про стягнення російської армії до українських кордонів, Анна Колісник, депутатка з партії «Слуга народу», відіслала меседж з текстом «Валити з країни».

Свої думки щодо цієї ситуації висловив у своєму блозі «Україна в смартфоні» політолог Віктор Таран.

Політолог розповідає, що заява Хомчака про ймовірне розгортання повномасштабної війни з РФ налякала депутатку до того, що вона вирішила написати таке повідомлення. І ці побоювання не безґрунтовні. «За останні декілька місяців Росія суттєво посилила військовий контингент на спільному кордоні з Україною», - повідомляє він. Зокрема, йдеться про територію Воронезької та Брянської областей, а також про окупований Кримський півострів.

Принагідно Таран повідомляє і про активне поширення зараз у соцмережах відео, де російські військовики тішаться можливості поїхати на війну проти «бандерівців». 31 березня прозвучала офіційна заява РФ про відсутність у подальшому намірів дотримуватися режиму припинення вогню на сході України. Отож, зараз сюди стягуються російські військові, а разом із ними – гради та БТРи.

А вже першого квітня поступила офіційна інформація від Головного управління розвідки Міноборони про те, що Росія вже підготувалася до широкомасштабної війни. «Нас чекатиме не тільки обстріл, а й повноцінне військове вторгнення», - говорить політолог і додає, що цього варто очікувати з боку Донбасу, Криму, Білорусі або й узагалі по всій лінії кордону з Росією.

З іншого боку, є ймовірність, що ці підозри не виправдаються, а всі військові переміщення з боку РФ та гучні заяви мають на меті лише добряче налякати президента України. Таран, пояснює, що Володимир Зеленський протягом двох років свого правління показує себе як президент миру, він не готовий до війни, а це зі свого боку відобразиться на падінні його рейтингів. «Головна мета росіян – створення суспільного попиту на мир за будь-яку ціну», - переконаний політолог. Водночас РФ має й додаткові цілі, серед яких – деморалізація війська та дискримінація влади.

Таран сам ставить питання про готовність держави до повномасштабної війни з Росією. Якщо поглянути на стан оборони та армії у 2014 році, то побачимо значний прогрес. «Не зважаючи на заяви Офісу Президента про мирні наміри, в Україні активно готуються до війни», - підсумовує Таран.

Нагадуємо, Таран розповів про початок масштабного весняного призову в Україні.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Путін свого часу помилявся щодо проросійських настроїв в Україні.