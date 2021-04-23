В последнее время демографическая ситуация складывается так, что украинцы массово выезжают за границу. В таком случае особенно актуальным стал вопрос двойного или даже тройного гражданства. Позволяет ли это законодательство Украины?

На этот вопрос ответил в программе «Чаплыга. Без вопросов» политолог Михаил Чаплыга.

Ведущий же со своей стороны советует обратиться к статье номер 2 Закона Украины, где речь идет о принципе единого гражданства и отмечается, что он включает, а что - исключает. «Единое гражданство означает, что в Украине не может быть "львовского", "бориславского" или "позняковского" гражданства», - сообщает Чаплыга.

С другой стороны, о двойном или тройном гражданстве не говорится ничего ни в одном акте закона. Итак, это не запрещено. Зато политики часто ссылаются на статью 4, хотя она в своем содержании не имеет ничего против наличия у одного человека гражданств нескольких стран.

«Эта статья признает, что граждане Украины могут иметь иностранное гражданство», - утверждает политолог. В то же время при наличии нескольких гражданств в Украине действует только украинское. Это, отмечает Чаплыга, распространенная за рубежом практика. То есть гражданства других государств законодательство не запрещает, но в случае взаимодействия с государством признает только свое.

Напоминаем, Чаплыга заявил, что в Украине нужно развивать переработку аграрной продукции

Ранее Politeka сообщала о том, что Чаплыга прокомментировал шансы Украины вступить в НАТО.