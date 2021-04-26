Украина по своему размещению находится фактически в центре Европы. Во времена Киевской Руси наш народ почти полностью руководил развитием восточноевропейского региона и даже Москвы. Во время Второй мировой войны украинский народ и наша земля пострадали сильнее всех, это также вызвано таким размещением.

Политолог Михаил Чаплыга в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» рассказал о весомости украинского народа и заявил, что русские – тоже украинцы.

«Я считаю, что русский язык рожден в Украине, так же как и украинский. Мы всегда были перекрестком мира, мы и сейчас есть, поэтому за нас воюют. И именно на этом перекрестке рождалась наука, культура и язык, и это шло в другие страны. Именно здесь было сердце славянского мира», - отметил Чаплыга.

По мнению политолога, русские – тоже украинцы. По его словам, в свое время дети князей поссорились, и состоялся раскол и перераспределение, что привело к образованию Москвы, как отдельного государства.

«Поссорились и один думает – ах, вы с кем там торгуете, с товарищами с севера? Пошли заставы сделали у Москвы и на бабло и тех и других. Наши люди», - подчеркнул Чаплыга.

По словам Чаплыги, Украина является определенным центром и одновременно перекрестком, где пересекаются различные культуры, идеологии и языки. В свое время наш народ дал толчок развитию культуры и даже соседних государств в восточноевропейском регионе в целом.

Напомним, на Politeka Бондаренко заявила, что украинцы часто голосуют не за политика, а за бренд.

Ранее Politeka сообщала, что Чаплыга посоветовал вместо ВВП привязаться к индексу счастья.