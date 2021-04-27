Глава Национальной медицинской палаты Украины и Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко прогнозирует, что коллективный иммунитет от коронавируса в Украине сформируется через полтора года.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше» на канале «Знай24» .

«Если мы посмотрим динамику непосредственно заболеваемости… То есть люди все-таки приобретают иммунитет естественным путем», - говорит эксперт.

Кравченко напомнил, что некоторые представители власти настаивали на том, что всем украинцам нужно переболеть коронавирусом, и таким образом сформировать коллективный иммунитет. По его мнению, такие заявления звучали из-за того, что власть пыталась оправдаться за провал вакцинации.

«Катастрофически поздно начали вести переговорный процесс с разработчиками, с производителями вакцин. Практически на 10 месяцев позже, чем другие государства», - констатирует он.

Также иммунолог рассказал, что у подхода «все должны переболеть» есть тяжелые последствия в виде высокой смертности и инвалидизации.

«На высокой интенсивности распространения болезни и заболеваемости смертность может достигать сумасшедших цифр. На данный момент пока еще смертность держится в пределах общая летальность 3%, что в сотни раз выше смертности от гриппа», - резюмировал Кравченко.

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