Глава Национальной медицинской палаты Украины и Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко прогнозирует, что коллективный иммунитет от коронавируса в Украине сформируется через полтора года.
Об этом он рассказал в программе «Что дальше» на канале «Знай24».
«Если мы посмотрим динамику непосредственно заболеваемости… То есть люди все-таки приобретают иммунитет естественным путем», - говорит эксперт.
Кравченко напомнил, что некоторые представители власти настаивали на том, что всем украинцам нужно переболеть коронавирусом, и таким образом сформировать коллективный иммунитет. По его мнению, такие заявления звучали из-за того, что власть пыталась оправдаться за провал вакцинации.
«Катастрофически поздно начали вести переговорный процесс с разработчиками, с производителями вакцин. Практически на 10 месяцев позже, чем другие государства», - констатирует он.
72-летняя Пугачева впечатлила дерзким вырезом, Примадонну не узнают: "Ещё так молодо смотрится"
Андрей Данилко в образе Сердючки взялся за старое, украинцы ликуют: "То, что все хотели, но никто не ожидал"
Дантес неожиданно раскрыл важную роль Олега Винника в его браке с Дорофеевой: "Спасибо тебе"
Каменских показала, чем занимается с Потапом в спальне после долгой разлуки: "И без детей? Уже ведь..."
После "атаки заморозков" - жара: синоптик огорошил прогнозом погоды после Пасхи
Также иммунолог рассказал, что у подхода «все должны переболеть» есть тяжелые последствия в виде высокой смертности и инвалидизации.
«На высокой интенсивности распространения болезни и заболеваемости смертность может достигать сумасшедших цифр. На данный момент пока еще смертность держится в пределах общая летальность 3%, что в сотни раз выше смертности от гриппа», - резюмировал Кравченко.
Ранее Politeka сообщала, что Степанов рассказал, где отменят жесткий карантин.
Также Politeka сообщала, что иммунолог раскрыл обратную сторону медали в ситуации с вирусом в Украине.