Международная ситуация вокруг Украины сложилась далеко не простая. Возможно, кто-то придёт на помощь нашей стране, но гарантий нет. Что она должна делать?

Свой совет в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» даёт высказывает политический обозреватель, бизнесмен и блогер Руслан Бизяев.

«Все страны цинично играют в своих интересах: США, Великобритания, европейские страны. Все они в союзе с Россией отстаивают свои интересы, и не надо по этому поводу питать какие-то иллюзии. Просто так, за спасибо, нам никто не будет помогать. Только когда мы вернём свой суверенитет, мы сможем решить свои проблемы. Иначе мы так и останемся инструментом в руках ключевых геополитических игроков», - считает Бизяев.

Например, на встрече Байдена и Путина будет обсуждаться вопрос Украины. Но он будет обсуждаться без самой Украины. О нас будут говорить без нас. И пока эта тенденция будет продолжаться – нет оснований надеяться, что она изменится. Украине, считает Бизяев, все будут помогать – но в своих интересах.

«Вероятно, в ходе встречи с госсекретарём США будет сделано предложение президенту Джо Байдену посетить Украину на праздник 30-летия её независимости. И прислать на Крымскую платформу высокопоставленного чиновника – скорее всего, это будет вице-президент Камала Харрис. Я сомневаюсь, что Зеленский хочет встретиться с Путиным помимо Байдена. Это два разных процесса, потому что там разные повестки дня. А что касается этой встречи, то она возможна только после согласования повестки», - говорит политолог.

Ранее, как сообщает Politeka, Руслан Бизяев рассказывал, как США будут контролировать расходование своей финансовой помощи Украине.

Также он прокомментировал возможную встречу Зеленского и Путина.