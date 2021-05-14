С апреля по октябрь, пока не закончатся выборы в РФ, в Украине настала пора тяжелого выжидания будет или не будет наступление. Эту волнующую тему подняла украинский политик и нардеп Соломия Бобровская в гостях у политолога Виктора Тарана в новом блоге «Таран VLOG» на Youtube .

«Людям, живущим на Востоке, надо иметь наготове сумку с самым важным – документами и вещами. И понимать алгоритм действий в случае начала боевых действий. Надо без паники быть всегда готовым к возможным событий», - акцентировала она.

Бобровская призвала прийти к своему председателю военно-гражданской администрации, или к председателю общины или социального отдела, если вы не знаете алгоритм действий, и поинтересоваться, где будут пункты приема, куда ехать, чем ехать.

«Я бы с такими вещами не играла, потому что здесь идет речь не о панике, а о готовности к четким движений. Чтобы это не было как в 2014 году, когда люди не понимали и не знали, что им делать и куда ехать. Все эти вещи за столько лет должны быть улажены, поэтому лучше сейчас серьезнее и ответственнее отнестись. И хорошо знать четкое движение действий», - подчеркнула она.

Бобровская резюмировала, что военные свое дело сделают, потому что она видела, как ребята готовы. Нет никаких сомнений в них. Кроме того, политик призывает всех, кто имеет возможность подписывать контракт, идти в резерв.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Тарана, какие цели преследует Россия, стягивая к границе с Украиной свою армию.