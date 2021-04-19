В Україні розпочався масштабний весняний призов, паралельно з тим США привели в повну бойову готовність військових, які знаходяться на території країн членів НАТО, в зв’язку з можливою загрозою з боку Росії. Про це розповів політолог Віктор Таран у своєму блозі «Україна в смартфоні» на Youtube.

«Важливо, що вводяться суттєві фінансові штрафи за ухиляння від військової служби. Жоден український чоловік військовозобов'язаного віку не зможе влаштуватися на роботу, не маючи на руках військового квитка і припису до військкомату. Отже, не зважаючи на мирні реляції, влада де-факто готується до масової мобілізації, щоб можна було в умовах війни виставити протягом декількох днів від 200 до 300 тисяч чоловік на протистояння з Росією», - розповів політолог.

Таран перейнявся, а що думають наші Західні союзники, про ймовірну війну з Росією? Подібної думки про те, що війна можлива притримуються всі наші союзники в НАТО. Командування США в Європі підвищило рівень готовності з можливої кризи до потенційно невідворотної - це найвищий рівень боєздатності сил НАТО.

«За яких обставин і де можуть початися наступні бойові дії. Наприклад, лідери не визнаних республік запросять російські війська зайти на їх територію для захисту російськомовного населення. Або російські війська будуть обстріляні з території України і для захисту своїх військових росіяни зроблять марш-кидок. Якщо Росія піде по другому сценарію, то ймовірно Україні слід очікувати вторгнення на кордоні Херсонської області та з Криму», - сказав політолог.

Таран розмірковує, для чого росіянам війна? Тут, на його думку, все просто, війна дозволить Путіну вирішити питання забезпечення Криму водою, підняти свій рейтинг на передодні виборів та підвищити ставки на переговорах у великій геополітичній грі. В грі між США, Китаєм та ЕС, яка зараз триває.

«В цій грі Україна залишається беззмінним пішаком на геополітичній шахівниці. Нам залишається тримати спокій та чистити кулемети», - резюмував політолог.

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