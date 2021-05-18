Когда человек благодаря творчеству хочет улучшить свое материальное состояние - это уже не творец, а ремесленник. Об этом рассказал украинский певец, поэт, композитор, журналист Анатолий Матвийчук в гостях у Алексея Толкачева в программе «БДСМ» на YouTube.

«Мы знаем множество примеров, когда великие художники, которые сегодня очень ценятся, великие писатели, философы прожили свою жизнь как нищие в материальном смысле, но они достигли огромных высот и оставили после себя культурное и духовное наследие, которым сегодня пользуется человечество», - подчеркнул он.

Матвийчук считает, что люди, которые измеряют все только материальными ценностями, не понимают, что цивилизация держится не только на изобретениях, а держится на идеях, потому что идея идет впереди всего. Идея заключается не только в том, чтобы сделать изобретение, уверен он, а в желании сделать что-то,что поможет людям общаться между собой.

«Люди сейчас настолько материализованы, уровень цинизма их поднялся, и они настолько утратили понимание цветов, потому что в такое сложное время, в котором мы сейчас живем - это время поляризации взглядов. К сожалению, люди видят черное и белое, они не видят цветов и оттенков. И это страшно, потому что это приближает нас к каким-то радикальным способам решения наших проблем», - подчеркнул он.

Матвийчук резюмировал, что при таком подходе война остается единственным радикальным решением тех проблем. Он считает, что люди разучились общаться и искать истину в диалоге. За спиной или в душе каждого стоит огромная гордыня и это один из самых больших христианских грехов, уверен он, потому что из него вытекают все остальные грешки.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Толкачева, что наша коллективная стратегия – ждать спасения, универсального решения всех наших проблем.

Также ранее Толкачев рассказывал, что необходимо говорить о психической самостоятельности.