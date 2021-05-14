Як властиві українському народу інфантильність та незрілість відобразяться на статусі та рівні демократії в Україні?На це питання відповів футуролог Олексій Толкачов у своєму блозі «Толчок».

Коли діло доходить до аналізу українських виборів, політтехнологи часто говорять про невміння народу робити свій вибір. Толкачов пояснює це властивим українцям інфантилізмом, а відтак наївністю, спонтанністю, емоційністю, імпульсивністю, швидким зачаруванням і розчаруванням. «Люди вибирають того, хто більше сподобався, того, хто свій», - каже він.

Так само футуролог заперечує будь-яку демократію в державі. Натомість він говорить про певне баловство. «Або ви хочете заперечити, що українці читають передвиборчі програми і розбираються в ідеології?», - ставить він слушне питання. А відтак і вибір народу часто виявляється абсурдним.

Часто ситуація в Україні складається так, що частина населення кричить про якогось ватажка, часто зовсім ілюзорного, а решта – дивиться, як каже Толкачов, казку по телебаченню і свято вірить в неї. Мовляв, сам народ не хоче рости, робити висновки і вчитися на своїх же помилках.

Це стосується і української влади. «Ми можемо далі балуватися - сидіти в помпезних кабінетах, брати хабарі, наживати добро, пиляти останні заводи», - каже експерт. Натомість варто зайнятися розбудовою держави, проводити реформи, розвиватися. Принагідно він навіть порівнює українську владу з дітьми, що прибирають у кімнаті тільки тоді, коли хтось на них накричить. І цей зовнішній контроль виявляється необхідним для ефективної роботи. Толкачов прослідковує цю тенденцію і протягом усієї історії. Зокрема зараз влада оглядається то на Росію, то на США, то на Євросоюз: якою буде їхня реакція, вказівки, терміни і контроль.

«Необхідно говорити про психічну самостійність», - стверджує Толкачов. Отже, не можна сказати, що здобуття незалежності України є дійсною самостійністю держави. Футуролог вважає, що потрібно ставити правильні питання: «Чи готові ми самостійно приймати рішення і, що ще важливіше, нести за них відповідальність?».

Нагадуємо, Толкачов заявив, що Україні потрібно не в ЄС, а ставати самодостатньою державою.

Раніше Politeka повідомляла про те, що Толкачов назвав українців незрілим та інфантильним народом.