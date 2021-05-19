Люди в современном мире воспринимаются как потребительский ресурс - это ужасный термин и, к сожалению, этот ресурс можно определить, измерить, продать. Такую сложную тему разобрал украинский певец, поэт, композитор, журналист Анатолий Матвийчук в гостях у Алексея Толкачева в программе « БДСМ» на YouTube.

«Я скажу то, что замечает большинство людей, в Украине люди друг к другу относятся как к определенному ресурсу. То есть мы видим в ближайшем человеке, с которым мы сталкиваемся, не Божье создание, не другую Вселенную с возможностью открыть что-то и поделиться сокровищем общения, а мы видим возможность использовать этого человека как средство личного обогащения, или продвижения каких-то своих возможностей», - подчеркнул он.

Матвийчук рассказал, что такой подход убивает, потому что украинские политики относятся по-потребительски к политике, не как к миссии и самоцели, а как к инструменту решения определенных проблем, в том числе на первом месте своих личных. По его мнению, это очень сложная проблема, которая имеет под собой много составляющих.

«Есть три вещи в 21 веке, которые полностью изменили наше мышление. Я их называю три «Д» - десакрализация, дегуманизация и деморализация. Десакрализация связана с началом 20-го века, с мировыми войнами, огромными жертвами с разочарованием мира в политике и в политиках, потому что они привели к войне. Поэтому десакрализация забрала у людей веру в Бога, а это определенный моральный кодекс», - сказал он.

Матвийчук рассказал о второй составляющей - дегуманизации, о том какое количество насилия сегодня выброшено в информационное пространство. Он считает, что Первая и Вторая мировые войны оставили страшное количество жертв в сознании человечества, но кино, которое сейчас пропагандируют, это сплошное насилие и нарушение моральных норм. И третье - деморализация, когда профессия киллера становится нормальной, или профессия проститутки, поэтому если посмотреть на тот мир, в котором мы живем, то становится жутко, резюмировал он.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Толкачева, что Россия начала использовать День Победы как метанарратив.