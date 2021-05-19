Украинцы производят впечатление недолюбленного на всех уровнях и этапах народа, а потому само государство вызывает лишь чувство жалости. Об этом заявил Анатолий Матвийчук, украинский певец, поэт, композитор и журналист в программе Алексея Толкачева «БДСМ» .

По мнению Матвийчука, недолюбленность народа - это лишь одна из больших проблем. Он объясняет, что любимого человека уважают, а потому и говорят ему правду. Итак, другой огромной проблемой украинцев журналист называет правду. «Надо знать и чувствовать, какой есть правда твоего народа», - отмечает он. Но, по его мнению, народная правда окровавлена и слишком тяжела, поэтому сами украинцы ее не слышат и одновременно не могут без нее дышать.

Современный мир, отмечает гость программы, ставит людей в ситуацию постправды в информационном пространстве. Матвийчук говорит в частности о телевидении и радио, где каждая политическая сила, промышленная группа и олигархический клан имеет возможность выстроить постправду по своему усмотрению. «Эта постправда присутствует во всем и, как от нее избавиться, я не знаю», - признается эксперт.

Он также предупреждает, что постправда опасна своим умением искажать действительность и даже конструировать ее самостоятельно. Чтобы не быть голословным, Матвийчук напоминает, что украинцы больше всего своих голосов отдают тем, кого чаще видят на экранах телевизоров. «Потому что они очень сильно вошли в сознание людей, которые считают их проверенными, знакомыми, прогнозируемыми», - объясняет он.

По словам Матвийчука, выбор населения формирует эта постправда, но сами люди этого не понимают и дальше покупаются на обманчивые обещания. В таком случае эксперт рекомендует не только разъяснять эти механизмы, но и перед каждой программой просить людей не слепо верить, а рационально думать.

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