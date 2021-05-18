Коли людина завдяки творчості хоче покращити свій матеріальний статок - це вже не творець, а ремісник. Про це розповів український співак, поет, композитор, журналіст Анатолій Матвійчук в гостях у Олексія Толкачова в програмі «БДСМ» на YouTube.

«Ми знаємо безліч прикладів, коли великі художники, які сьогодні дуже цінуються, великі письменники, філософи прожили своє життя як жебраки в матеріальному сенсі, але вони досягли величезних висот і залишили по собі культурний і духовний спадок, яким сьогодні послуговується людство», - підкреслив він.

Матвійчук вважає, що люди, які вимірюють все тільки матеріальними цінностями, не розуміють, що цивілізація тримається не тільки на винаходах, а тримається на ідеях, тому що ідея іде попереду всього. Ідея поляглядає не тільки в тому, щоб зробити винахід, впевнений він, а в бажанні зробити щось, що допоможе людям комунікувати між собою.

«Люди зараз настільки зматеріалізувалися, рівень цинізму їх піднявся, і вони настільки втратили розуміння кольорів, тому що у такий складний час, в якому ми зараз живемо - це час поляризації поглядів. На жаль, люди бачать чорне і біле, вони не бачать кольорів та відтінків. І це страшно, тому що це наближає нас до якихось радикальних способів вирішення наших проблем», - наголосив він.

Матвійчук резюмував, що при такому підході війна залишається єдиним радикальним вирішенням тих проблем. Він вважає, що люди розучилися спілкуватися і шукати істину в діалозі. За спиною чи в душі кожного стоїть величезна гординя і це один з найбільших християнських гріхів, упевнений він, тому що з нього випливають всі інші грішки.

Нагадуємо, Politeka повідомляла зі слів Толкачова, що наша колективна стратегія - чекати порятунку, універсального рішення всіх наших проблем.

Також раніше Толкачов розповідав, що необхідно говорити про психічну самостійність.