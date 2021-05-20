В своем блоге «Толчок» футуролог Алексей Толкачев рассказал о синдроме выученной беспомощности украинцев, из-за которого у людей теряется вера в собственные силы, пропадает ощущение контроля за ситуацией, развивается пассивность, апатия.

«По моему мнению, огромной проблемой Украины является то, что 98% нашего населения страдает синдромом выученной беспомощности. Даже я часто его ощущаю и пытаюсь с ним бороться. Его суть заключается в массовом социальном пессимизме, при котором общество не предпринимает попыток для улучшения ситуации, даже если и имеет такую возможность. Короче говоря - молчит и терпит», - говорит Толкачев.

Он объяснил, что этот синдром развивается на основе предыдущего негативного опыта, неудачных попыток и бесплодных действий. По его словам, этот синдром характеризуется пассивностью, отказом от действия, потерей ощущения свободы и контроля за ситуацией, неверием в собственные силы и позитивные изменения.

«Объясню на примере. У вас во дворе, прямо на месте детской площадки начинают строить многоэтажный дом, потому что депутаты выделили землю очередному застройщику. Но вы не протестуете. Ведь вы знаете, что "кругом мафия, у застройщиков деньги, они купили всех депутатов"», - говорит эксперт.

Аналогичных ситуаций, по словам Толкачева, миллионы, и в каждой из них человек вместо действия выбирает смирение, терпение и молчание, ведь усилия не дадут желаемого результата и ничего не изменят. А инициатива у нас, мол, наказуема, так что могут еще «по шапке» надавать, и станет еще хуже.

«К сожалению, в Украине сформировалась устойчивая память о негативном социальном опыте, что усилия не приводят к результату, что может стать еще хуже, поэтому лучше перетерпеть. Что если бороться и пытаться что-то изменить, то можно навлечь на себя гнев. На основе предыдущего опыта формируется беспомощность. С ней теряется свобода, так как человек, целое общество и народ в собственном сознании больше не могут ничего изменить. Как я уже говорил, теряется вера в собственные силы, пропадает ощущение контроля за ситуацией, развивается пассивность, апатия», - заявил Толкачев.

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