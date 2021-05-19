Українці справляють враження недолюбленого на всіх рівнях та етапах народу, а відтак сама держава викликає лише почуття жалю. Так заявив Анатолій Матвійчук, український співак, поет, композитор і журналіст у програмі Олексія Толкачова «БДСМ» .

На думку Матвійчука, недолюбленість народу – це лише одна із великих проблем. Він пояснює, що кохану людину поважають, а тому і кажуть їй правду. Отже, іншою величезною проблемою українців журналіст називає правду. «Треба знати і відчувати, якою є правда твого народу», - зазначає він. Та, на його думку, народна правда закривавлена та надто тяжка, тому самі українці її не чують і водночас не можуть без неї дихнути.

Сучасний світ, зазначає гість програми, ставить людей у ситуацію постправди в інформаційному просторі. Матвійчук говорить зокрема про телебачення та радіо, де кожна політична сила, промислова група та олігархічний клан має можливість вибудувати постправду на свій розсуд. «Ця постправда присутня у всьому і, як її позбутися, я не знаю», - зазнається експерт.

Він також попереджає, що постправда небезпечна своїм вмінням викривлювати дійсність та навіть конструювати її самостійно. Аби не бути голослівним, Матвійчук нагадує, що українці найбільше своїх голосів віддають тим, кого частіше бачать на екранах телевізорів. «Тому що вони дуже сильно увійшли у свідомість людей, які вважають їх перевіреними, знайомими, прогнозованими», - пояснює він.

За словами Матвійчука, вибір населення формує ця постправда, але самі люди цього не розуміють і далі купуються на оманливі обіцянки. У такому разі експерт рекомендує не лише роз’яснювати ці механізми, але й перед кожною програмою просити людей не сліпо вірити, а раціонально думати.

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