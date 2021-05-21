Вместо этнического украинства с характерным окончанием фамилии на «енко» следует ввести политическое украинство, которое требует исповедания национальной идеи внутри каждого. И о каком государстве идет речь - украинском или многонациональном?

Подробнее об этом рассказал историк и кандидат наук Андрей Ницой в программе Евгения Рыбчинского «Ще не вмерла».

На вопрос о многонациональности Украины историк имеет готовый ответ. Он ссылается на критерии, которые определила ООН - 34% населения должны составлять национальные меньшинства. «У нас признают себя украинцами 92 процента и примерно 76 – 78 говорят, что они этнические украинцы», - сообщает Ницой. Итак, по его мнению, Украина не является многонациональным государством, даже если на ее территории и проживает небольшое количество представителей других наций.

В этом контексте Ницой считает вопрос сугубо украинской нации гораздо интереснее - кто формирует эту нацию и как она определяется. По мнению историка, ДНК и хромосомы этого выяснить не могут. «Потому что украинскими националистами, украинскими патриотами, гетманами, полковниками и казаками, учеными, филологами становились поляки, чехи, греки», - объясняет он. Таким образом, эксперт утверждает, что украинец - это прежде всего человек, идентифицирующий себя так.

Заодно он обращается к казачеству и его критериям определения национальной принадлежности - вера, язык, кровь. Ницой добавляет, что учитывали также физические навыки, но этот фактор скорее был второстепенным. «В Средневековье, Позднее Средневековье, Возрождение это был признак того, что ты, шотландский рыцарь, стал полковником Кривоносом, и ведешь казацкие войска как украинский полковник», - говорит историк. По его словам, подобных примеров в истории можно найти много. В частности, Ницой вспоминает крымских татар, которые идентифицируют себя прежде всего как украинцев, но другого происхождения.

Напоминаем, Ницой объяснил, что среда формирует сознание каждого украинца.

Ранее Politeka сообщала о том, что Ницой обосновал необходимость изменить школьную программу по истории Украины.