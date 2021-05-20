Шкільні програми з історії наповнені фактами, але учнів не навчають їх пов’язувати. Про це у програмі Євгена Рибчинського «Ще не вмерла» розповідає історик, кандидат історичних наук Андрій Ніцой.

«Дітей не вчать, що визвольна боротьба українського народу за державність мала витоками не особистий конфлікт Богдана Хмельницького з польським шляхтичем, який спалив його хутір. Це був тільки привід. А які ж були причини цієї війни? Шкільний підручник не говорить», - пояснює кандидат наук.

Фундаментальних речей, де формується критичне мислення учня, у шкільній програмі немає.

«Якщо почитати будь-який підручник, незрозуміло,звідки взялися українці? Дивимося і бачимо, що перше, що було у нас – трипільці. Трипільці жили дві з половиною тисячі років на цій території від Карпат до Дону,і потім кудись зникли. Підручники не дають відповіді, куди ділися трипільці», - розповідає історик.

Далі він продовжує переповідати загальновідомі факти:

«Потім приходять кіммерійці,діти знають їх по фільму «Конан-варвар». Він починається з Арнольда Шварценеггера, з дикий степів, і далі по тексту. Потім кіммерійці кудись зникають.Потім із Китаю приходять скіфи, живуть тут і теж зникають невідомо куди. Після скіфів теж із Китаю приходять сармати, пожили-пожили кількасот літ і теж зникли. Замість них прийшли готи. Ну, з готами простіше, вони прийшли з Північної Європи, трохи тут у нас посиділи. Потім прийшли гуни. Гуни вигнали готів, кудись пішли, потім із Китаю замість гунів прийшли алани. А потім, виходячи з підручника, китайці закінчилися, бо з’явилися слов’яни», - пояснює Андрій Ніцой.

Виникає купа запитань: «Звідки вони з’явилися? Всі позникали, ці сім літописних племен: поляни, деревляни, угличі і так далі. І у дітей немає розуміння: звідки я взявся? Потім ця Русь, якось сталася Росія, а Русь стала Україною. І у дітей не укладається чіткої картини свого походження»- каже експерт.

Нагадаємо, Юрій Рибчинський вважає, що може збутися пророцтво: «Росія одного дня прокинеться в Китаї».

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