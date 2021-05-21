Синдром выученной беспомощности, на который страдают украинцы, приводит к смещению цели общества и прокрастинации.

В своем блоге «Толчок» футуролог Алексей Толкачев подробнее рассказал об изменениях в сознании, к которым приводит этот синдром.

«Борьба за перемены может только все усугубить. Так считают в Украине очень многие», - утверждает футуролог. В этом контексте он разбирает все революции Украины: революция на граните 1990 года только ухудшила уровень жизни, Оранжевая революция привела к разрушению и без того шаткой стабильности, а Революция достоинства привела к войне. Все это, объясняет Толкачев, определило четкую позицию общества: смириться и ничего не делать.

По мнению эксперта, сформированный предыдущим опытом синдромом выученной беспомощности привел к серьезным изменениям в сознании украинцев. В частности, в пример он приводит постоянное ожидание появления героя, который решит все проблемы государства раз и навсегда. Отсюда же, говорит Толкачев, и появилось огромное расстояние между властью и всеми остальными. Он объясняет, что власть в этом контексте - понятие широкое: это и медсестра или вахтер - просто тот, кто обладает полномочиями в том или ином вопросе.

«Выученная беспомощность приводит к коллективной депрессии, прокрастинации, псевдоактивности и смещению целей. Что еще хуже, именно выученная беспомощность приводит к росту агрессии», - отмечает футуролог.

Кроме вынесения диагноза, Толкачев предлагает и лечение. По его словам, факты выученной беспомощности нужно фиксировать и анализировать, а потом учить общество успеху. Эксперт подчеркивает, что нужно ставить себе малые цели, а, достигнув их, переходить к более крупным. В пример он приводит такие банальные вещи, как возврат в магазин просроченного товара или звонок в полицию из-за ямы на улице. Попутно ведущий и вспоминает киевское сообщество «Киев Мой», члены которого самостоятельно наводят порядок в городе, моют его и обустраивают.

Итак, Толкачев предлагает менять Украину с малых вещей. «И не придется десятилетиями вести высокопарные разговоры о "выдавливании из себя раба"», - добавляет он.

Напоминаем, Толкачев рассказал о синдроме выученной беспомощности украинцев.

Ранее Politeka сообщала о том, действительно ли деньги на армию, которые украинцы собирали в 2014 году, разворовали.



