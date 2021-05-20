У своєму блозі «Толчок» футуролог Олексій Толкачов розповів про синдром вивченої безпорадності українців, через який у людей втрачається віра у власні сили, пропадає відчуття контролю за ситуацією, розвивається пасивність і апатія.

«На мою думку, величезною проблемою України є те, що 98% нашого населення страждає синдромом вивченої безпорадності. Навіть я часто його відчуваю і намагаюся з ним боротися. Його суть полягає в масовому соціальному песимізмі, при якому суспільство не робить спроб для поліпшення ситуації, навіть якщо і має таку можливість. Коротше кажучи - мовчить і терпить», - каже Толкачов.

Він пояснив, що цей синдром розвивається на основі попереднього негативного досвіду, невдалих спроб і безплідних дій. За його словами, цей синдром характеризується пасивністю, відмовою від дії, втратою відчуття свободи і контролю за ситуацією, невір'ям у власні сили і позитивні зміни.

«Поясню на прикладі. У вас у дворі, прямо на місці дитячого майданчика починають будувати багатоповерховий будинок, тому що депутати виділили землю черговому забудовнику. Але ви не протестуєте. Адже ви знаєте, що "кругом мафія, у забудовників гроші, вони купили всіх депутатів"», - каже експерт.

Аналогічних ситуацій, за словами Толкачова, мільйони, і в кожній з них людина замість дії вибирає смиренність, терпіння і мовчання, адже зусилля не дадуть бажаного результату і нічого не змінять. А ініціатива у нас, мовляв, карається, так що можуть ще «по шапці» надавати, і стане ще гірше.

«На жаль, в Україні сформувалася стійка пам'ять про негативний соціальний досвід, що зусилля не приводять до результату, що може стати ще гірше, тому краще перетерпіти. Що якщо боротися і намагатися щось змінити, то можна накликати на себе гнів. На основі попереднього досвіду формується безпорадність. З нею втрачається свобода, так як людина, ціле суспільство і народ у власній свідомості більше не можуть нічого змінити. Як я вже говорив, втрачається віра у власні сили, пропадає відчуття контролю за ситуацією, розвивається пасивність, апатія», - заявив Толкачов.

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